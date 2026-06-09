外国為替市場の円相場は、1ドル＝160円台前半の円安水準が続いています。来週には、G7＝主要7か国のサミットや日銀の金融政策決定会合が行われることもあり、片山財務相は「発言しやすい時期ではないが」とした上で、「このような状況ではますます常に断固たる措置をとる用意があるということは変わらない」と述べ、改めて市場をけん制しました。4月末から5月上旬には政府・日銀がおよそ11.7兆円規模の為替介入を実施し、一時、1ド