モデルの梨花（53）が9日、自身のインスタグラムを更新。長男の中学校卒業を報告した。梨花は「中学校卒業式」と書き出し、制服姿の長男と腕を組む親子ショットを投稿。「息子が3歳の時に家族でハワイへ5歳のsummer schoolはLA6歳のsummer schoolはLondonけど、Londonは合わなくてですね中学校になるタイミングでLAへ。高校でニューヨーク、またはボストンまでが、私のプランだったのですが、本人の意思により、カリフ