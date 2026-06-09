大相撲パリ公演への出発前、羽田空港で取材に応じる横綱豊昇龍＝9日31年ぶりとなる大相撲のパリ公演（13、14日）に向けて、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や横綱豊昇龍、大関霧島らが9日、羽田空港から出発した。豊昇龍は出発前に取材に応じ「これが大相撲だというものを見せたい。やることをしっかりやっていく」と抱負を語った。海外公演は昨年10月のロンドン以来で、パリでの開催は1986、95年に続いて3度目とな