俳優の吉沢亮（32）の公式Xは8日、デビュー17周年記念グッズについてのお知らせを発表。告知していたものと仕様が変更になることを報告した。公式は「吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム(カニ)』の仕様変更につきまして」と題するお知らせを投稿。「この度制作進行しておりました【吉沢亮17thAnniversaryグッズ『チャーム(カニ)』のパーツ(目の部分)につきまして、スワロフスキー社製のパーツを予定しておりましたが、パー