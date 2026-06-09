元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。イランとイスラエルの緊張状態をトランプ米大統領が終結させようとして焦っているなどとの見方を示した。MC羽鳥慎一が「（7日）イスラエルとイランが攻撃の一時停止を宣言しました」と話した。玉川氏は「トランプ大統領は本当に早く終わらせたがっていますね。最近、発言を聞いていると」と話して「それはですね