お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（47）が9日までにXを更新。SNS上で他者への誹謗中傷などを投稿する一部ユーザーに対する率直な疑問をつぶやいた。平子は「SNSで誰かに酷い事書いたりする人って、中島みゆきさんのファイト聴いた時どんなふうに思うの？」と、社会で苦しみながらも懸命に生きる人々への応援歌の名曲「ファイト！」を持ち出して疑問を投げかけ、「あおりとかじゃなくシンプル疑問で」と補足した。このポスト