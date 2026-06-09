70歳まで返済が続く住宅ローンを組んでいたAさん（60歳）。「いざとなれば退職金で一括返済」と考えていましたが、定年後の現実を前に、返済計画の再検討を迫られることになります。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集して、具体的にAさんが直面した住宅ローン返済の注意点や、慌てて繰り上げ返済を計画するうえで知っておくべき大切な考