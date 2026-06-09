小学校入学というのは親子ともども大きな環境の変化でしょう。幼稚園や保育園と違って自分の足で学校まで歩いて行き、大人数のクラスで新しい友達に囲まれ、授業が始まり、子どもによっては学童保育に行く場合もありますね。そうした変化に子どもは強いストレスや不安を抱えることも。小学校1年生のお子さんを持つママから、こんな相談が寄せられました。『小1ってどのくらいで落ち着く？「最初はみんなそうでしたよー」と言われ