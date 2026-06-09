買いだしでスーパーへ行ったとき、みなさんが気になることはなんでしょう。今日の特売品？それとも何かの新製品？はたまたいつも使っているもののストックがあったかどうか？もしかすると、このようなことが気になる人もいるのでしょうか。『お店の店員さんに、買ったもので今日の献立がバレることがイヤです』精算するためにレジに買い物カゴを置いたとき、店員さんは何を考えているのでしょう。たとえば、カゴの中身がカレ