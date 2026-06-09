2026年5月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第5位は旭川の女子高生殺害事件、主犯とされる内田被告の公判の記事だ。 〈画像〉「アイコスをもって大ハシャギ」内田被告と不倫した元刑事（右） 2026年5月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、私立北越高校の生徒１人が亡くなった、磐越道のマイクロバス事故の記事だ。ずさん