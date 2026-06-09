2026年5月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第4位は福生市で起きた殺人未遂事件の記事だ。容疑者と同居していた母親に話をきいた。 ≪画像あり≫アタマにタオルを巻き建築作業する高林容疑者、ムキムキ筋肉を鍛えるための自宅の筋トレ器具や、スーツ姿の写真、被害にあった少年たちのバイク 2026年5月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5を