2026年5月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第3位は日本中に大きな衝撃を与えた京都の小学生殺害・遺棄の記事だ。 【画像】「一言でいうとフツウ」友人たちと塀に腰掛ける安達容疑者の青春写真と、メガネをかけ大人しそうな安達容疑者の近影画像、供えられた沢山の花やお菓子 2026年5月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は