2026年5月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第2位は背後にトクリュウの存在があるとみれている強盗殺人事件の記事だ。 【画像あり】「吹奏楽部だった」ポニーテールやセーラー服、白い歯をだしニッコリと笑う竹前美結容疑者の幼少期、中学時代の写真 2026年5月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は