2026年5月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第1位は、男子高校生が亡くなった衝撃的なバス事故の記事だ。 ≪画像多数≫「陸上部の名監督だった」スーツ姿で教え子の活躍を喜んでいる若山容疑者が輝いていた頃の写真、離婚して最近は覇気がなくなっていたという 2026年5月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、私立北