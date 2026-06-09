2月に開幕したJ2・J3「百年構想リーグ」を40チーム中28位で終え、8月に開幕するJ2の新シーズンで巻き返しを図るモンテディオ山形は、きょう、今後のトップチーム編成に関する発表方針を明らかにしました。 モンテディオは、大分との最終戦に敗れ、百年構想リーグでの最終順位が40チーム中28位となりました。 クラブはきょう、8月に開幕する「2026/27 明治安田J2リーグ」に向けた選手