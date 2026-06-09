〜2025年「花・植木小売業」業績動向調査〜2027年3月19日から横浜市で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」まで、あと300日を切った。1990年に大阪で開催された「花の万博」以来、37年ぶりに国内で開催される最上位A1クラスの博覧会に、花き業界では機運上昇に期待がかかる。全国の主な「花・植木小売業」384社の2025年の売上高合計は1,016億5,400万円（前年比1.8％増）、純利益合計は16億2,800万円（