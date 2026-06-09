日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は9日、工藤遥加より「トーナメント特別保障制度」の申請があり、審議した結果、適用を承認したことを発表した。【写真】父・工藤公康氏との2ショットトーナメント特別保障制度はいわゆる公傷制度で、ケガや病気などで長期のツアー欠場を余儀なくされた際、復帰後の出場権を保障するため制度。工藤の適用は2026年「リゾートトラスト レディス」からで、理由はプライバシー保護の観点から公表されな