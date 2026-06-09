夏の風物詩、北海道後志・共和町で生産されている「らいでんスイカ」の初競りが２０２６年６月９日朝に行われ、２０２６年は２玉４０万円の過去最高値で競り落とされました。６月９日朝、札幌市の中央卸売市場で「らいでんスイカ」の初競りが行われ、２玉４０万円の過去最高値で、地元共和町の介護事業所が競り落としました。（みらいケア・サポート大佐賀照美さん）「最高額ということで嬉しく思う。岩内町