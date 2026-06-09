俳優・山田孝之がメインパートナー（審査員）として参加する公開オーディション「THE OPEN CALL」が、2ヶ月にわたる募集を経て、1次審査を通過したのはわずか約200人。約1万4000人の応募に対し、通過率約1.5％という狭き門となった。【動画】「THE OPEN CALL」舞台裏を語るインタビュー「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを選出する公開オーディション。15歳以上であれば性別や国籍、所属事務所、演技経験を問