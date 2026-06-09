家賃の高騰が止まらない中、東京都は相場よりも割安な家賃で住むことができる「アフォーダブル住宅」の入居者を募集し始めました。今後、住まいの選択肢が広がりそうです。東京以外の都市部でも、子育て世帯や若者などを対象にした家賃応援事業があります。■5月は25万円超…高騰続ける家賃森圭介アナウンサー「大手不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』が発表した東京23区のファミリータイプの物件の平均賃料（1か月あたり