同志社国際高校の沖縄県への修学旅行をめぐり、文部科学省が「政治的中立性が保たれていない」などと認定したことについて、松本洋平文科大臣はきょう（9日）の会見で、「平和に関する学習を積極的に推進をしてまいりたい」と改めて主張しました。アメリカ軍普天間基地の移設先の沖縄県名護市辺野古の沖では3月、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡しました。文部科学省は、