事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が9日までにXを更新。ダイエット目的で違法販売される糖尿病治療薬「マンジャロ」の規制に対して私見を述べた。マンジャロをめぐっては、痩せる目的の自由診療だけではなく、交流サイト（SNS）上で違法な個人間売買の投稿が急増している。大阪府警が2日、マンジャロの無許可販売や転売目的で保管したとして20〜30代の男女3人を医薬品医療機