会社員にとって、年に数回の一大イベントであるボーナス。まとまった一時金が入るこの時期、会社員のみなさんはその使い道をどのように考えているのでしょうか。そこで今回は、マイナビニュース会員302名を対象に「2026年夏のボーナス支給事情」に関するアンケート調査を実施しました。本記事では、この中から今夏のボーナスが「支給される予定」と答えた202名を対象に、その具体的な使い道に関する回答をご紹介します。2026年夏の