【「Cyber Paranoia」体験版】 配信中 囚生症制作組は、SteamにてPC用シミュレーション「Cyber Paranoia」における体験版を配信している。 本作ではプレーヤーは入院患者となり20日間の隔離治療を受ける。ここでは1体の美しい男性型アンドロイドと寝食を共にすることになり、医師に協力するか、それとも体制に反逆するかといった選択を迫られる。自身の決定によってアンド