●AIに「生命が宿っている」ショックで声帯に異変 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで配信)の第8話が、8日に放送された。この話では、なんとあのレジェンド声優・日高のり子が出演した。彼女が起用されたことで生じる作品への重みと、物