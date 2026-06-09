【モデルプレス＝2026/06/09】TBSアナウンサーの田村真子が6月8日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】「ラヴィット！」30歳美人アナ「シンプルでゴージャス」ウエディングドレス姿◆田村真子アナ、洋装と和装の花嫁姿披露田村アナは「愛」や「純粋」を意味する、木の枝を加えた白い鳥の絵文字を添え、自身の花嫁衣裳の写真を投稿。純白のシンプルなオフショルダードレスに身を包み