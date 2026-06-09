チャンネル登録者数103万超の人気YouTuber「えんどれす【Endless】」が、2026年6月7日に動画を更新。メンバーのあきとさんが結婚したことを発表した。「初めて会った時に、なんだこのかわいい子は！？ って思った」動画の冒頭、あきとさんが「結婚しましたー！」と発表すると、メンバーは口を覆ったり、胸を押さえたりして驚いた。スタッフも含めて、あきとさんの結婚は誰も知らなかったという。正確には、まだ入籍はしておらず、