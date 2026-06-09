直美が「女郎の娘」に設定された理由一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が看護婦の見習実習をしている帝都医大附属病院に、柏原という若い男と夕凪という女郎（村上穂乃佳）が担架で運ばれてきた。ヒ素を服毒して心中を図ったのだという。医師たちは「女郎はあとだ」といって柏原の処置を優先するので、まずはりんと直美が夕凪を引き取って看護した。結果は柏原が命を落とし、夕凪は一命を取りとめた。NHK連続テレビ小