【前後編の前編／後編を読む】「上司と寝ちゃった」。妻の告白に嫉妬はない、むしろ感動、惚れ直した…45歳で“0日婚”した男の女性観人は人生で3回、本気の恋をするという説がある。なにをもって「本気」とするのかは定かではないが、そう言われると指を折って数えたくなるのが人の性かもしれない。【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟