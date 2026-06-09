食の常識クイズ/糖質をとり過ぎないようにご飯の量は減らす？健康のためには「ベジファースト」で？ ご飯は毎食茶わん１杯は食べる 「糖質カット」は肥満のかたなど本当に必要なかたには有効ですが、糖質も体に必須の栄養素です。過度に控えると、必要な栄養がとれずにかえって体調を悪くするかたもいます。ご飯なら茶わん1杯、食パンなら1枚、麺類なら1玉は毎食必ず食べるのが、シニア世代の常識です。 シ