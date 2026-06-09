本当に腕の良い料理人は、ごく普通のメニューでその真価を発揮する――。 法外な報酬を要求する代わりに、どんな依頼人の希望も叶える天才シェフ・味沢匠の活躍を描いた『ザ・シェフ』。 今回は、彼が潰れかけのレストランを立て直す第9話「執念」のストーリーをレビューします。 「簡単な料理」で客を圧倒する天才シェフ・味沢匠の実力 物語の序盤、とあるレストランを訪れたガラの悪