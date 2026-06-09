2024年6月9日、女優の久我美子（くがよしこ）さんが93歳で死去した。父は侯爵、母は裕福な家庭にの出身だったが、終戦の2年後、15歳で女優の道を歩き始めた少女は、やがて「わが青春のアイドル」とも呼ばれるほどの人気を博す。戦争で疲弊した日本が彼女に託したものとは何だったのか。映画解説者の稲森浩介氏が解き明かす。＊＊＊【新潮社の秘蔵アルバム】意志の強そうな目元と漂う清楚さ…美しき20代半ばの「久我美子」侯爵