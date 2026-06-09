主人公が「自己嫌悪」を繰り返せば物語の世界観が真っ暗になる！物語創作での上手な「自己嫌悪」の表現法とは じこけんお［英：Self-loathing］ 自己嫌悪の意味 自分自身のことが嫌になる、うとましく思う状態。 自己嫌悪の類語 自己否定自己憐憫自己卑下慚愧憎しみ恥じらい情けなさ不甲斐なさなど 自己嫌悪における体（フィジカル）の反応 俯きがちため息をつくとぼとぼと力なく歩く顔を