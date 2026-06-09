今秋のドラフト上位候補が圧巻の全国デビューだ。【もっと読む】今秋ドラフトの目玉 横浜・織田に群がる米球団8日に開幕した全日本大学野球選手権で、関大（関西学生）の149キロ左腕・米沢友翔（4年=金沢）が北海学園大（札幌学生）戦に先発。初回から電光石火の5者連続三振を奪うと、四回まで無安打無失点に抑える快投でネット裏のスカウトを前のめりにさせた。結局、8回を投げて、3安打1四球10奪三振で無失点。最速148キロ