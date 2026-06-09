獲得は間近に迫っているようだ。【もっと読む】阪神藤川監督は「見る目」なし？ 新助っ人まるで戦力にならず阪神が調査を進めている前メッツ3Aのアンダーソン・セベリーノ投手（31=左投げ左打ち）である。今季の阪神は、及川（13試合で防御率3.86）、桐敷（18試合で7.04）らこれまで勝ち試合を担ってきた救援左腕が不振に悩んでいる。セベリーノへの期待は膨らむが、果たしてモノになりそうか。この救援左腕のメジャー実績