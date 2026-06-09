シックスペンスがGI初戴冠（c）SANKEI 第76回安田記念（GI）着順2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気1着 2-4 シックスペンス（牡5 武豊）82着 6-11 ワールズエンド（牡5 津村明秀）12着 7-14 ガイアフォース（牡7 横山武史）74着 7-13 セイウンハーデス（牡7 幸英明）65着 8-16 パンジャタワー（牡4 松山弘平）46着 2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良）