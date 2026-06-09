武豊記者騎乗のシックスペンスがGI初戴冠（c）SANKEI 東京競馬場で7日、第76回安田記念（GI・芝1600メートル）が行われ、武豊騎手騎乗の8番人気シックスペンス（牡5）が優勝。春のマイル王決定戦を制し、待望のGIタイトルを獲得した。 レースは好スタートを決めたシックスペンスが2番手の絶好位でレースを進める。道中は折り合い良く追走し、直線では逃げるワールズエンドを射程圏に捉えながら