USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.385.726.576.37 1MO7.025.586.436.66 3MO7.765.556.796.57 6MO8.315.837.286.97 9MO8.506.067.607.18 1YR8.696.457.977.39 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.198.266.99 1MO6.808.096.81 3MO7.308.286.67 6MO7.968.786