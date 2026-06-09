武豊騎手騎乗のシックスペンスがGI初戴冠（c）SANKEI シックスペンスにとって、GIレースは「いつか勝てるもの」だった。 デビューから無傷の3連勝でスプリングSを制し、関東の名伯楽として名を馳せた国枝栄調教師が調教師生活の最後となるダービーへ出走したのは彼。 レースは3番人気に支持されたが、直線で伸びずに9着に敗れてしまい残念ながら師をダービートレーナӦ