スポーツイベントの運営などを手がけるヒトトヒトホールディングス株式会社は９日、同社で「ヒトのチカラアンバサダー」を務める松井秀喜氏（５１）と本田圭佑氏（３９）の特別対談動画を公開した。「人として強く生きるには」をテーマにした前編を本田圭佑公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル、「仕事での成果の出し方」をテーマにした後編をヒトトヒトホールディングス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信。両対談動画は同社コン