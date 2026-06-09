大相撲の大関・霧島（音羽山）が９日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、力士ら日本相撲協会関係者約１３０人と羽田空港から出国した。海外公演は昨年１０月のロンドン公演以来だが、大関としては初。「パリに行くのは初めて。すごく楽しみ。海外の皆様も楽しみに待っていると思うので、皆で一緒に相撲のいいところを見せていきたい」と語った。今回はホラン夫人も同行する。「パリは彼女の夢だったので。い