◆米大リーグレイズ３―１レッドソックス（８日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が８日（日本時間９日）、敵地のレイズ戦でスタメンを外れ、出場機会はなかった。試合は３―１で惜敗した。この日のレイズはオープナーで救援左腕シーモアが先発。左打ちの吉田はベンチスタートとなっていた。吉田は５月２４日のツインズ戦で本塁打を放ったあと、８試合に６度