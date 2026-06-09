【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・金川誉、カメラ・山崎賢人】日本代表は８日、メキシコ・モンテレイからアメリカ・ナッシュビルに移動し、１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦・オランダ戦に向けた直前合宿をスタートさせた。前日７日にはＵ―１９日本代表と完全非公開で練習試合（３５分×４本）を行い、２―１で勝利。チームを勝利に導く決勝点を決めたＦＷ塩貝健人は、代表合宿を通じて「うまくなっている