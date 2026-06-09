カレーや肉じゃが、サラダなどを作るときに面倒なのが、野菜の皮むきですよね。そんな作業がラクになる、「玉ねぎの皮」がペロンとむける裏ワザがオススメ！ 簡単なひと手間を加えるだけで、とっても気持ちよくむけちゃうんですよ。今まで皮むきにうんざりしていた人も、これで作業がはかどりますね。 「水」に浸けるだけ！ １.玉ねぎを10分ほど水に浸けるのが、この裏ワザのポイント。この間にほかの野菜をカットするなど、別の