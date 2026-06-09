“メガドル”として知られるタレントの時東ぁみ（38）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。はつらつとした“タンクトップ”姿が話題を集めている。【写真】ボディラインあらわに…はつらつとしたタンクトップ姿を公開した時東ぁみ時東は「2ヶ月ぶりの美容室へ」と書き出すと「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とつづり、すっき