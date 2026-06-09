枝豆ご飯のレシピ10選をご紹介します。忙しい日でも簡単に作れる混ぜご飯から、旨みたっぷりの贅沢な炊き込みご飯まで幅広く登場。炊き立てのごはんに枝豆を混ぜるだけで、いつもの食卓がパッと華やかになります。冷凍枝豆を活用した時短テクや、お弁当にぴったりのアレンジも必見です。旬の味わいを存分に堪能しましょう。【5分で完成】枝豆ご飯炊き立てご飯に枝豆を混ぜるだけの簡単レシピ。冷凍枝豆を使えば茹でる時間は不要で