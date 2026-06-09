バンド・緑黄色社会が、きょう9日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深0：24〜深0：54）に出演する。【写真】「イケメン！」長屋晴子お相手のBIGMAMA・金井政人緑黄色社会は、ストリーミング再生数5億回超えの「Mela！」をはじめ、月9主題歌『サマータイムシンデレラ』、人気アニメのオープニングテーマ『花になって』など、ドラマ･映画･アニメのタイアップ数は50曲を超え、2024年発