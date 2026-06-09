Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）が親番で破壊力十分の満貫をアガりきった。持ち味であるかわいらしい発声とは裏腹な強烈な一撃に、ファンからも大きな反響が寄せられた。【映像】萌えボイスと打点のギャップ！日向藍子、強烈に表情が歪む園田賢場面は第1試合の南3局。日向は1万9500点持ちのラス目に沈んでおり、なんとか点