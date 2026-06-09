プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33＝大橋）からダウンを奪ったWBC同級4位のラモン・カルデナス（30＝米国）が、7月25日（日本時間26日）に同級2位のサム・グッドマン（27＝オーストラリア）とのWBC世界同級暫定王座決定戦がマッチメークされたことがわかった。ボクシング専門サイト「ボクシングシーン」が報じた。カルデナスは25年5月4日の井上戦で2回に左フックでダウンを奪い、逆転KO負けし