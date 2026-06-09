これで2回目だ。安田大サーカスのクロちゃんが6月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。新人タレントたちの生歌唱、その選曲に物申した。【映像】クロちゃんが新人タレントのパフォーマンスに苦言当番組はクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やバラエティ力で勝負する内容。この日は岡部チー